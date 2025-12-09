Хиппер: Решение о проведении выборов президента в Украине должен принять украинский народ
- 09 декабря, 2025
- 16:46
Еврокомиссия (ЕК) считает, что решение о проведении выборов президента в Украине должен принять украинский народ.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время провести президентские выборы в Украине.
Она отметила, что ЕК продолжает считать Зеленского избранным президентом.
Трамп в интервью изданию Politico заявил о том, что пора провести в Украине новые президентские выборы.
