Хиппер: Решение о проведении выборов президента в Украине должен принять украинский народ

Еврокомиссия (ЕК) считает, что решение о проведении выборов президента в Украине должен принять украинский народ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время провести президентские выборы в Украине.

Она отметила, что ЕК продолжает считать Зеленского избранным президентом.

Трамп в интервью изданию Politico заявил о том, что пора провести в Украине новые президентские выборы.