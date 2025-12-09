Трамп: Пора провести президентские выборы в Украине

Пора провести в Украине новые президентские выборы.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Politico.

"Дела идут не очень хорошо. Да, думаю, пора. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия", - сказал он.