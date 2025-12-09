Трамп: Пора провести президентские выборы в Украине
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 15:38
Пора провести в Украине новые президентские выборы.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Politico.
"Дела идут не очень хорошо. Да, думаю, пора. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия", - сказал он.
Последние новости
16:22
IATA оценила потери авиакомпаний от проблем в поставках более чем в 11 млрд долларовИнфраструктура
16:20
В Японии число пострадавших из-за сильного землетрясения возросло до 50 человек - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
16:13
Зеленский и Папа Римский обсудили усилия по прекращению войны в Украине - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:08
ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в АзербайджанПроисшествия
16:07
Фото
Состоялась встреча Ильхама Алиева с премьером Словакии в формате один на одинВнешняя политика
15:56
Трамп посоветовал Зеленскому прочитать предложение США по завершению украинского конфликтаДругие страны
15:55
Фото
Состоялись встречи Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии один на один и в расширенном составе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
15:53
IATA: Авиационное топливо в 2026 году подешевеет, но экологические расходы авиакомпаний продолжат растиЭнергетика
15:48