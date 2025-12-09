Avropa Komissiyası: Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi qərarını xalq verməlidir
Digər ölkələr
- 09 dekabr, 2025
- 17:01
Avropa Komissiyası (AK) hesab edir ki, Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi barədə qərarı xalq verməlidir.
"Report" xarici KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə AK-nın sədri Anita Hipper Brüsseldəki brifinqdə deyib.
O bunu Prezident Donald Trampın Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi vaxtının gəldiyi barədə bəyanatını şərh edərkən bildirib.
