    Avropa Komissiyası: Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi qərarını xalq verməlidir

    • 09 dekabr, 2025
    • 17:01
    Avropa Komissiyası: Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi qərarını xalq verməlidir

    Avropa Komissiyası (AK) hesab edir ki, Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi barədə qərarı xalq verməlidir.

    "Report" xarici KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə AK-nın sədri Anita Hipper Brüsseldəki brifinqdə deyib.

    O bunu Prezident Donald Trampın Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi vaxtının gəldiyi barədə bəyanatını şərh edərkən bildirib.

