Хиллари Клинтон назвала Барака Обаму виновным в своем поражении на выборах президента США

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что она проиграла на выборах в том числе из-за экс-лидера страны Барака Обамы. Как сообщает Report, об этом она заявила в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Клинтон заявила, что "не соглашалась со всеми решениями Обамы", но экс-лидер США, по ее мнению, "сделал то, что нужно было для спасения экономики, находящейся в отчаянном положении".

По ее словам, Обама "наметил курс в мире, который благоприятствовал дипломатии и переговорам".

"Но это правда, что, когда вы бежите, чтобы преуспеть президентом от своей собственной партии, находящимся у власти второй срок подряд, то есть исторический встречный ветер, дующий против вас", — сказала она.

По ее словам, "это вызов".