Hill: 24 штата США отказываются отправить Вашингтону данные по избирателям

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Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Не менее 24 американских штатов затягивают процесс или отказываются подчиниться запросу администрации президента США Дональда Трампа о предоставлении регистрационных данных избирателей.

Как передает Report, об этом сoобщает The Hill.

11 мая Трамп подписал указ о создании комиссии для расследования возможных фальсификаций на выборах. В рамках работы комиссия направила письма 50 секретарям штатов по всей стране, запросив информацию об избирателях.

В письме запрашивалась информация об именах, адресах, датах рождения и партийных предпочтениях зарегистрированных избирателей в каждом из штатов. Согласно данным издания, комиссия также запросила информацию об участии избирателей в голосованиях с 2006 года.

Многие штаты США выступили против такого запроса, заявив, что не собираются предоставлять информацию федеральным властям.

«Президент создал эту избирательную комиссию, основываясь на ложном утверждении, что «фальсификации на выборах» являются распространенным явлением — это не так», — отметила секретарь штата Кентукки демократ Алисон Линдерган.