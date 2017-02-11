Хиджабы войдут в постоянный ассортимент известной британской сети универмагов

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Хиджабы станут постоянной частью ассортимента cети британских универмагов Debenhams, это первая крупная торговая сеть, начинающая продажу традиционной одежды для мусульман в Великобритании, сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

Широкий выбор традиционной одежды и головных уборов для мусульман будет в нескольких магазинах в Лондоне, Манчестере и Лестере c мая. В частности, в центральном магазине на лондонской Оксфорд-стрит специальный отдел для продажи платьев, костюмов, платков, хиджабов и аксессуаров будет работать под брендом Aab – международного производителя "современной и скромной женской одежды".