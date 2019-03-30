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Хезер Науэрт ушла с поста главы пресс-службы Госдепартамента

Хезер Науэрт ушла с поста главы пресс-службы Госдепартамента

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт - образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу, 29 марта, сообщил госсекретарь Майкл Помпео в Twitter.

"От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Программе Фулбрайт", - написал он.

Напомним, что в середине февраля Хезер Науэрт, претендовавшая на пост американского постпреда при ООНсняла свою кандидатуру.

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