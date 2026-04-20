"Хезболлах" заявила о намерениях атаковать буферную зону с Израилем

Ливанский депутат, представляющий радикальную группировку "Хезболлах" Хасан Фадлалла заявил, что боевики группировки намерены прорвать "желтую линию" (буферную зону - ред.) с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на France Press.

"Мы разрушим эту желтую линию с помощью сопротивления ("Хезболлах")", - сказал он.

По словам депутата, попытки израильской армии создать буферную зону "никогда не будут приняты".

"Все эти линии будут сломаны, и мы не согласимся ни с одной из них", - подчеркнул Фадлалла, добавив, что "никто в Ливане или за его пределами не сможет разоружить группировку".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.