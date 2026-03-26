"Хезболлах" заявила о 87 боевых операциях против Израиля за сутки
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 07:44
Ливанская радикальная организация Хезболлах заявила, что за минувшие сутки провела 87 боевых операций против объектов израильской армии.
Как передает Report зарубежные СМИ со ссылкой на заявление движения, атаки были осуществлены 25 марта 2026 года против позиций, баз и мест дислокации армии Израиля, а также против передвижений израильских военных вблизи ливано-израильской границы.
В "Хезболлах" утверждают, что целью ударов являлись исключительно военные объекты на севере Израиля.
В заявлении также подчеркивается, что операции были направлены против военной инфраструктуры, в отличие от, как утверждает движение, атак Израиля на гражданское население.
08:10
Вэнс планирует посетить Венгрию 7–8 апреляДругие страны
08:08
В Бангладеш автобус упал в реку, есть погибшиеДругие страны
08:04
Союзники и Конгресс могут лишиться важного источника информации о военных планах СШАДругие страны
07:44
"Хезболлах" заявила о 87 боевых операциях против Израиля за суткиДругие страны
07:16
Сегодня в Сумгайыте у 14 тысяч абонентов отключат подачу газаЭнергетика
06:56
Пошлины Трампа почти не повлияли на ВВП США, но увеличили бюджетные доходыДругие страны
06:38
Филиппины запускают фонд в размере $333 млн для повышения топливной безопасностиДругие страны
06:08
Трамп заявил, что Иран хочет прийти к соглашениюДругие страны
05:44