"Хезболлах" заявила о 87 боевых операциях против Израиля за сутки

Ливанская радикальная организация Хезболлах заявила, что за минувшие сутки провела 87 боевых операций против объектов израильской армии.

Как передает Report зарубежные СМИ со ссылкой на заявление движения, атаки были осуществлены 25 марта 2026 года против позиций, баз и мест дислокации армии Израиля, а также против передвижений израильских военных вблизи ливано-израильской границы.

В "Хезболлах" утверждают, что целью ударов являлись исключительно военные объекты на севере Израиля.

В заявлении также подчеркивается, что операции были направлены против военной инфраструктуры, в отличие от, как утверждает движение, атак Израиля на гражданское население.