    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Другие страны
    Хезболлах заявила о 87 боевых операциях против Израиля за сутки

    Ливанская радикальная организация Хезболлах заявила, что за минувшие сутки провела 87 боевых операций против объектов израильской армии.

    Как передает Report зарубежные СМИ со ссылкой на заявление движения, атаки были осуществлены 25 марта 2026 года против позиций, баз и мест дислокации армии Израиля, а также против передвижений израильских военных вблизи ливано-израильской границы.

    В "Хезболлах" утверждают, что целью ударов являлись исключительно военные объекты на севере Израиля.

    В заявлении также подчеркивается, что операции были направлены против военной инфраструктуры, в отличие от, как утверждает движение, атак Израиля на гражданское население.

    Радикальная группировка Хезболлах Операция против Израиля Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    "Hizbullah" son bir gündə İsrailə qarşı 87 hərbi əməliyyat keçirib
    Последние новости

    08:10

    Вэнс планирует посетить Венгрию 7–8 апреля

    Другие страны
    08:08

    В Бангладеш автобус упал в реку, есть погибшие

    Другие страны
    08:04

    Союзники и Конгресс могут лишиться важного источника информации о военных планах США

    Другие страны
    07:44

    Другие страны
    07:16

    Сегодня в Сумгайыте у 14 тысяч абонентов отключат подачу газа

    Энергетика
    06:56

    Пошлины Трампа почти не повлияли на ВВП США, но увеличили бюджетные доходы

    Другие страны
    06:38

    Филиппины запускают фонд в размере $333 млн для повышения топливной безопасности

    Другие страны
    06:08

    Трамп заявил, что Иран хочет прийти к соглашению

    Другие страны
    05:44

    WSJ: США и Израиль исключили главу МИД Ирана и спикера парламента из списка целей

    В регионе
    Лента новостей