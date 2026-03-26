İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Hizbullah" son bir gündə İsrailə qarşı 87 hərbi əməliyyat keçirib

    Digər ölkələr
    • 26 mart, 2026
    • 08:00
    Hizbullah son bir gündə İsrailə qarşı 87 hərbi əməliyyat keçirib

    Livanın radikal təşkilatı "Hizbullah" son 24 saat ərzində İsrail ordusunun hədəflərinə qarşı 87 hərbi əməliyyat keçirdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilat məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, hücumlar 25 mart 2026-cı ildə İsrail ordusunun mövqelərinə, bazalarına və yerləşdirmə yerlərinə, eləcə də Livan-İsrail sərhədi yaxınlığındakı İsrail hərbi hərəkatlarına qarşı həyata keçirilib.

    "Hizbullah" hücumların yalnız İsrailin şimalındakı hərbi hədəflər olduğunu bəyan edib.

    Bəyanatda həmçinin vurğulanıb ki, əməliyyatlar hərəkatın iddia etdiyi kimi İsrailin mülki əhaliyə hücumlarından fərqli olaraq, hərbi infrastruktura qarşı yönəlib.

    “Hizbullah” təşkilatı Livan-İsrail cəbhəsi
    "Хезболлах" заявила о 87 боевых операциях против Израиля за сутки

    Son xəbərlər

    08:04

    "Politico": Vens 7-8 apreldə Macarıstana səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:00

    "Hizbullah" son bir gündə İsrailə qarşı 87 hərbi əməliyyat keçirib

    Digər ölkələr
    07:45

    Banqladeşdə avtobusun çaya düşməsi nəticəsində 18 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    07:31

    Filippinlər yanacaqla bağlı fond yaradırlar

    Digər ölkələr
    07:16

    Bu gün Sumqayıtda 14 min abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    06:42

    İsrail qoşunları Livanda səkkiz yaşayış məntəqəsini ələ keçirib.

    Digər ölkələr
    06:11

    Aİ ilə Avstraliya arasında ticarət razılaşması Fransada tənqidlərə səbəb olub

    Digər ölkələr
    05:50

    Ötən il təbii fəlakətlər Fransaya 5,2 milyard avro ziyan vurub

    Digər ölkələr
    05:23

    KİV: ABŞ və İsrail İranın XİN rəhbərini və spikerini hədəf siyahılarından çıxarıblar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti