Хегсет: Ближайшие дни будут решающими, и Иран это знает
- 31 марта, 2026
- 16:24
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни будут решающими в военном конфликте с Ираном.
Как передает Report, с таким заявлением Хегсет выступил на брифинге для журналистов.
"Всего за один месяц, всего за один месяц мы задали условия. Предстоящие дни будут решающими. Иран это знает, и в военном отношении они практически ничего не могут с этим поделать. Да, они все еще будут запускать ракеты, но мы будем их сбивать",- сказал он.
