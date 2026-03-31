Heqset: Yaxın günlər həlledici olacaq və İran bunu bilir
- 31 mart, 2026
- 16:25
Yaxın günlər İranla hərbi münaqişədə həlledici olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset jurnalistlər üçün brifinqdə bildirib.
"Biz öz şərtlərimizi müəyyən etdik. Yaxın günlər həlledici olacaq. İran bunu bilir", - o bəyan edib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
Xəbər yenilənir
Son xəbərlər
16:36
Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
16:30
EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcəkMaliyyə
16:27
ABŞ müharibə naziri İranı xəbərdar etdi: Razılaşmanı qəbul edinRegion
16:25
Heqset: Yaxın günlər həlledici olacaq və İran bunu bilirDigər ölkələr
16:25
Azərbaycanın basketbol millisinin AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olubKomanda
16:21
Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblarRegion
16:16
SEPAH: İran ordusunun Baş Qərargah rəisinin müşaviri öldürülübRegion
16:15
Bayram günlərində respublika yollarında baş verən qəzaların sayı açıqlanıbHadisə
16:12
Video