Харун Армаган: Турция участвует в передаче сообщений между США и Ираном
- 25 марта, 2026
- 14:26
Заместитель председателя по иностранным делам правящей партии Турции Харун Армаган заявил, что Анкара выступает в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
По его словам, Турция играет роль посредника в "передаче сообщений между Ираном и США, чтобы стимулировать деэскалацию и прямые переговоры".
Он не стал вдаваться в подробности содержания этих посланий, но отметил, что они также передаются странам Персидского залива, которые оказались втянуты в расширяющуюся региональную войну на Ближнем Востоке.
