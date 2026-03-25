Харун Армаган: Турция участвует в передаче сообщений между США и Ираном

Заместитель председателя по иностранным делам правящей партии Турции Харун Армаган заявил, что Анкара выступает в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По его словам, Турция играет роль посредника в "передаче сообщений между Ираном и США, чтобы стимулировать деэскалацию и прямые переговоры".

Он не стал вдаваться в подробности содержания этих посланий, но отметил, что они также передаются странам Персидского залива, которые оказались втянуты в расширяющуюся региональную войну на Ближнем Востоке.