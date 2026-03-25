Harun Armağan: Türkiyə ABŞ və İran arasında mesajların ötürülməsində iştirak edir
- 25 mart, 2026
- 14:38
Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) xarici işlər üzrə sədr müavini Harun Armağan Ankaranın, Vaşinqton və Tehran arasında vasitəçi kimi çıxış etdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, Türkiyə gərginliyin azaldılmasını və birbaşa danışıqları təşviq etmək üçün İran və ABŞ arasında mesajların ötürülməsində vasitəçi rolunu oynayır.
H.Armağan bu mesajların təfərrüatlarını açıqlamayıb, lakin qeyd edib ki, onlar həmçinin Yaxın Şərqdə genişlənən regional müharibəyə cəlb olunmuş Fars körfəzi ölkələrinə də ötürülür.
Son xəbərlər
14:49
Pezeşkian regiondakı vəziyyətlə bağlı mövqeyinə görə Ərdoğana təşəkkür edibRegion
14:48
Azərbaycan Voleybol Federasiyası hakimlərin hazırlığı üzrə seminarın sonuncu mərhələsini keçiribFərdi
14:38
Harun Armağan: Türkiyə ABŞ və İran arasında mesajların ötürülməsində iştirak edirDigər ölkələr
14:34
Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən kərpicin həcmi açıqlanıbSənaye
14:27
Peskov: Ankara qaz kəmərlərinə zərbə endirməməsi üçün Kiyevə təsir göstərə bilərEnergetika
14:25
Qalibaf: İran ABŞ qoşunlarının dislokasiya yerlərini diqqətlə izləyirDigər ölkələr
14:17
Azərbaycanın parabadmintonçusu İbrahim Əliyev İspaniyada gümüş medal əldə edibFərdi
14:14
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
14:09
Foto