ХАМАС выпустил оставшихся израильских заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что все 20 живых заложников были освобождены со стороны ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

В своем последнем заявлении ЦАХАЛ сообщил, что вторая группа, состоящая из 13 заложников была передана Красному Кресту и направляется в контролируемую Израилем часть сектора Газа.