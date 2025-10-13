ХАМАС выпустил оставшихся израильских заложников
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 12:50
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что все 20 живых заложников были освобождены со стороны ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
В своем последнем заявлении ЦАХАЛ сообщил, что вторая группа, состоящая из 13 заложников была передана Красному Кресту и направляется в контролируемую Израилем часть сектора Газа.
