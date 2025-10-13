İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    HƏMAS 13 israilli girovu azad edib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 13:10
    İsrail Müdafiə Ordusu (IDF) sağ qalan 20 girovun HƏMAS tərəfindən azad edildiyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    IDF son bəyanatında bildirib ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verilən 13 girovdan ibarət ikinci qrup Qəzza zolağının İsrailin nəzarətində olan hissəsinə yollanır.

    İsrail HƏMAS girov
    ХАМАС выпустил оставшихся израильских заложников

