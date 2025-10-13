HƏMAS 13 israilli girovu azad edib
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 13:10
İsrail Müdafiə Ordusu (IDF) sağ qalan 20 girovun HƏMAS tərəfindən azad edildiyini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
IDF son bəyanatında bildirib ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verilən 13 girovdan ibarət ikinci qrup Qəzza zolağının İsrailin nəzarətində olan hissəsinə yollanır.
