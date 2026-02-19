Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Чингиз Ганизаде: Парижский суд оштрафовал Ганимата Захидова за клевету в мой адрес

    Происшествия
    • 19 февраля, 2026
    • 11:58
    Чингиз Ганизаде: Парижский суд оштрафовал Ганимата Захидова за клевету в мой адрес

    Проживающий во Франции Ганимат Захидов признан виновным и наказан по приговору Парижского суда.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Общественного совета при Министерстве юстиции, руководитель комитета "Демократия и права человека" Чингиз Ганизаде.

    По его словам, в 2019 году Захидов на своем YouTube-канале Azərbaycan Saatı неоднократно публиковал видеоматериалы, содержащие, как утверждает Ганизаде, клеветнические высказывания в его адрес. После этого Ганизаде обратился с жалобой в суд Франции, где Ганимат Захидов получил убежище.

    Ганизаде отметил, что в ходе судебного разбирательства в Париже были доказаны противоправные действия Захидова, связанные с распространением утверждений и обвинений, порочащих его честь и достоинство. В результате суд признал его виновным в соответствии с законодательством Франции.

    Согласно решению суда, Ганимат Захидов приговорен к штрафу в размере 500 евро, а также обязан выплатить Чингизу Ганизаде компенсацию в размере 300 евро.

    Как подчеркнул Ганизаде, для него было важно доказать, что распространяемые Захидовым и другими лицами, находящимися за рубежом, заявления об Азербайджане, а также о представителях общественности и политиках страны, не соответствуют действительности. Он также заметил, что сам факт вынесения обвинительного решения имеет принципиальное значение независимо от размера назначенного наказания.

