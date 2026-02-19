Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    SOCAR и Gran Tierra Energy Inc. подписали соглашение

    Энергетика
    • 19 февраля, 2026
    • 11:59
    SOCAR и Gran Tierra Energy Inc. подписали соглашение

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Gran Tierra Energy Inc. подписали Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи по перспективному участку на суше, расположенному в Губа-Прикаспийском регионе Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в SOCAR.

    Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент и главный исполнительный директор компании Gran Tierra Energy Inc. Гэри Гайдри.

    По условиям соглашения, Gran Tierra Energy Inc., которая выступит оператором проекта, получит долю участия в размере 65%. Программа геологоразведочных работ включает сбор гравиметрических данных, проведение 3D сейсмических исследований и бурение разведочных скважин, направленных на выявление углеводородного потенциала контрактной площади.

    Соглашение вступит в силу после ратификации Милли Меджлисом.

    SOCAR Gran Tierra Energy Inc. Ровшан Наджаф Гэри Гайдри
    Фото
    SOCAR və "Gran Tierra Energy Inc." arasında saziş mzalanıb
    Фото
    SOCAR, Gran Tierra Energy Inc. sign agreement
