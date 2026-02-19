SOCAR и Gran Tierra Energy Inc. подписали соглашение

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Gran Tierra Energy Inc. подписали Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи по перспективному участку на суше, расположенному в Губа-Прикаспийском регионе Азербайджана.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент и главный исполнительный директор компании Gran Tierra Energy Inc. Гэри Гайдри.

По условиям соглашения, Gran Tierra Energy Inc., которая выступит оператором проекта, получит долю участия в размере 65%. Программа геологоразведочных работ включает сбор гравиметрических данных, проведение 3D сейсмических исследований и бурение разведочных скважин, направленных на выявление углеводородного потенциала контрактной площади.

Соглашение вступит в силу после ратификации Милли Меджлисом.