В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили 19 рейсов

Сильный снегопад вызвал отмену 19 рейсов в аэропортах столичного авиаузла, 14 рейсов задержано более чем на два часа, на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минтрансе.

"С начала суток воздушные гавани обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет. На запасные аэродромы "ушли" шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний. Задержаны более чем на два часа 14 рейсов", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, из-за сильного снегопада пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов.

В столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, за день в московском регионе выпадет более 70% от месячной нормы осадков.