Moskva aeroportlarında əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən 19 reys ləğv edilib

    Region
    • 19 fevral, 2026
    • 12:13
    Güclü qar yağışı Rusiyanın paytaxtı Moskvanın hava limanlarında 19 reysin ləğvinə səbəb olub, 14 reys gecikib.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Ehtiyat aerodromlara altı reys yönəldilib, bundan əlavə 19 reys ləğv olunub. 14 reys isə iki saatdan çox gecikib", - məlumatda bildirib.

    Paytaxtda və vilayətdə "narıncı" hava təhlükəsi elan edilib.

    Moskva Rusiya hava limanları
