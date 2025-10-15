Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 00:04
    ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников

    Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту тела еще четырех погибших заложников.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, четыре гроба с телами погибших заложников были переданы им и направляются к силам ЦАХАЛ и ISA (Intelligence Support Activity - подразделение армии США - РБК) в секторе Газа", - говорится в сообщении.

    Отметим, что 13 октября израильские военные в секторе Газа получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников.

    ХАМАС тела погибших израильские заложники ЦАХАЛ

    Последние новости

    00:19

    Трамп: Аргентина не получит финансовой помощи США при утрате Милеем власти

    Другие страны
    00:04

    ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников

    Другие страны
    00:00

    Минуло 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана

    Внутренняя политика
    23:48

    Бессент: Вашингтон готов наращивать давление на Москву

    Другие страны
    23:32

    Трамп считает, что Путин не хочет завершения российско-украинской войны

    Другие страны
    23:29

    Азербайджан выступил в ООН с заявлением о преступлениях против человечности

    Внешняя политика
    23:24

    Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ повысить военные расходы

    Другие страны
    23:12

    Трамп заявил, что ХАМАС пообещал ему сложить оружие

    Другие страны
    22:54
    Видео

    В жилом доме в поселке Зых произошел пожар

    Происшествия
    Лента новостей