ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников

Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту тела еще четырех погибших заложников.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, четыре гроба с телами погибших заложников были переданы им и направляются к силам ЦАХАЛ и ISA (Intelligence Support Activity - подразделение армии США - РБК) в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Отметим, что 13 октября израильские военные в секторе Газа получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников.