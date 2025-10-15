ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 00:04
Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту тела еще четырех погибших заложников.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, четыре гроба с телами погибших заложников были переданы им и направляются к силам ЦАХАЛ и ISA (Intelligence Support Activity - подразделение армии США - РБК) в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Отметим, что 13 октября израильские военные в секторе Газа получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников.
