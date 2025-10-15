HƏMAS girovların qalıqlarının olduğu daha 4 cənazəni təhvil verib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 00:25
    Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Qəzza zolağında girovların qalıqlarının olduğu daha 4 cənazəni qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (İMQ) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Qırmızı Xaç tərəfindən təqdim olunan məlumata əsasən, dörd girovun cəsədi olan tabutlar onlara təhvil verilib və hazırda Qəzza sektorunda İMQ və ABŞ ordusunun bölməsinə doğru yola salınıb", – deyə məlumatda bildirilib.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də İsrail hərbçiləri Qəzza sektorunda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları vasitəsilə dörd girovun qalıqları olan tabutları qəbul edib.

    ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников

