    HƏMAS dörd girovun meyitlərini İsrailə təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 17:57
    "Əl-Qəssam" qruplaşması (HƏMAS hərəkatının hərbi qanadı) bu gün dörd həlak olmuş İsrail girovunun meyitlərini təhvil verəcəyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə HƏMAS-ın hərbi qanadının məlumatında bildirilib.

    "Mübadilə sazişi çərçivəsində "Əl-Qəssam" briqadaları oktaybrın 13-də dörd girovun meyitlərini təhvil verəcək", - məlumatda qeyd olunub.

    KİV-in məlumatlara görə, Qay İluz, Yosi Şarabi, Bipin Coşi və Daniel Perezin meyitləri təhvil veriləcək.

    girov İsrail HƏMAS
    Военное крыло ХАМАС сегодня передаст Израилю тела четырех погибших заложников
    Hamas' military wing to hand over bodies of four deceased hostages to Israel today

