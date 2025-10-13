HƏMAS dörd girovun meyitlərini İsrailə təhvil verəcək
- 13 oktyabr, 2025
- 17:57
"Əl-Qəssam" qruplaşması (HƏMAS hərəkatının hərbi qanadı) bu gün dörd həlak olmuş İsrail girovunun meyitlərini təhvil verəcəyini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə HƏMAS-ın hərbi qanadının məlumatında bildirilib.
"Mübadilə sazişi çərçivəsində "Əl-Qəssam" briqadaları oktaybrın 13-də dörd girovun meyitlərini təhvil verəcək", - məlumatda qeyd olunub.
KİV-in məlumatlara görə, Qay İluz, Yosi Şarabi, Bipin Coşi və Daniel Perezin meyitləri təhvil veriləcək.
