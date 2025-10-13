Военное крыло ХАМАС сегодня передаст Израилю тела четырех погибших заложников
- 13 октября, 2025
- 17:45
Группировка "Аль-Кассама" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердила, что передаст в понедельник тела четырех погибших израильских заложников.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении военного крыла ХАМАС.
"В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" передадут в понедельник, 13 октября 2025 года, тела четырех сионистских заложников", - сказано в сообщении.
По данным СМИ, будут переданы тела Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза.
