    Военное крыло ХАМАС сегодня передаст Израилю тела четырех погибших заложников

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 17:45
    Военное крыло ХАМАС сегодня передаст Израилю тела четырех погибших заложников

    Группировка "Аль-Кассама" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) подтвердила, что передаст в понедельник тела четырех погибших израильских заложников.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении военного крыла ХАМАС.

    "В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" передадут в понедельник, 13 октября 2025 года, тела четырех сионистских заложников", - сказано в сообщении.

    По данным СМИ, будут переданы тела Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза.

