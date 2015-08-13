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    ​ХАМАС открыл двери летнего военного лагеря для девочек-подростков

    На этой неделе в лагере состоялся выпускной вечер

    Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Сотни палестинских подростков этим летом прошли обучение в военном лагере ХАМАС, который был открыт организацией в Рафахе, недалеко от границы с Египтом.

    Как передает Report, открывая лагерь для подростков представители ХАМАС обещали, что его выпускники будут готовы противостоять любой израильской атаке.

    На этой неделе в лагере состоялся "выпускной вечер", на котором девочки-курсантки демонстрировали строевую подготовку.

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