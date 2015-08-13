​ХАМАС открыл двери летнего военного лагеря для девочек-подростков

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Сотни палестинских подростков этим летом прошли обучение в военном лагере ХАМАС, который был открыт организацией в Рафахе, недалеко от границы с Египтом.

Как передает Report, открывая лагерь для подростков представители ХАМАС обещали, что его выпускники будут готовы противостоять любой израильской атаке.

На этой неделе в лагере состоялся "выпускной вечер", на котором девочки-курсантки демонстрировали строевую подготовку.