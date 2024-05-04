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Дональд Трамп опережает Байдена в предвыборных опросах

Дональд Трамп опережает Байдена в предвыборных опросах Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уступает республиканцу Дональду Трампу 10 процентных пунктов по уровню поддержки избирателей.
Другие страны
4 мая 2024 г. 12:32
Дональд Трамп опережает Байдена в предвыборных опросах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уступает республиканцу Дональду Трампу 10 процентных пунктов по уровню поддержки избирателей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результате опроса Rasmussen Reports.

Экс-президента поддерживают 46% американцев, действующего президента - 36%, независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего - 9%.

Исследование проводилось с 29 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек. Статистическая погрешность составляет 3 п. п.

Трамп увеличил отрыв от своего соперника на 4 п. п. по сравнению с опросом, который проводился месяц назад.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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