О нас

В Австрии расследуют серию нападений на имущество "Свидетелей Иеговы"

В Австрии расследуют серию нападений на имущество "Свидетелей Иеговы" Органы государственной безопасности Австрии расследуют серию взрывов в неподалеку от мест проживания членов общины "Свидетелей Иеговы".
Другие страны
4 мая 2024 г. 15:09
В Австрии расследуют серию нападений на имущество Свидетелей Иеговы

Органы государственной безопасности Австрии расследуют серию взрывов в неподалеку от мест проживания членов общины "Свидетелей Иеговы".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении австрийской полиции.

По данным полиции, автомобиль члена общины загорелся в пятницу в муниципалитете Премштеттен в южной земле Штирия. Свидетели сообщили о взрыве. Как и в предыдущих инцидентах, никто не пострадал.

В августе 2023 года бомбы взорвались в двух автомобилях "Свидетелей Иеговы", также в Штирии, когда их владельцы были на молитве. В конце марта на входе в зал заседаний общины в этой земле было найдено и обезврежено действующее взрывное устройство.

Расследованием этих случаев занимается Управление государственной безопасности и борьбы с экстремизмом земли Штирия. По их собственной информации, "Свидетели Иеговы" имеют около 22 600 активных членов в Австрии.

Напомним, в мае прошлого года ЕСПЧ постановил, что финские власти не нарушили религиозные права организации "Свидетели Иеговы", признав незаконной их практику сбора данных во время домашних визитов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi