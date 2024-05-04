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Китай отправил миссию на обратную сторону Луны

Китай отправил миссию на обратную сторону Луны В Китае стартовала миссия, которая впервые в истории освоения космоса должна доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.
Другие страны
4 мая 2024 г. 14:08
Китай отправил миссию на обратную сторону Луны

В Китае стартовала миссия, которая впервые в истории освоения космоса должна доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" с зондом "Чанъэ-6" запущена с космодрома "Вэньчан". В рамках международного сотрудничества на борту посадочного модуля находятся научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а на борту орбитального модуля - небольшой спутник из Пакистана.

Местом посадки на обратной стороне Луны выбран ударный кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. Миссия продлится 53 дня.

Зонд должен не только успешно сесть на обратной, невидимой, стороне Луны у Южного полюса в огромном кратере размером в 2,5 тыс. километров в диаметре и глубиной 8 км, а также будет проводить научные эксперименты и собирать камни и лунный грунт. Она соберет около 2 кг лунного реголита для последующего анализа.

В случае успеха "Чанъэ-6" станет первой в истории космической миссией, доставившей на Землю образцы реголита с обратной стороны Луны.

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