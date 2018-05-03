Хакеры проникли в сети как минимум двух немецких поставщиков электроэнергии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Хакеры проникли во внутренние сети как минимум двух поставщиков электроэнергии в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники. По информации издания, нападение произошло летом 2017 года. Тогда немецким службам безопасности удалось зафиксировать атаку на ранней стадии и отразить ее.

Как пишет газета, кибернападение, по всей видимости, осуществила та же группа хакеров, которая ответственна за проникновение в компьютерные сети энергокомпаний на Украине в декабре 2016 года. Тогда им удалось на время отключить свет в Киеве, напомнило издание.