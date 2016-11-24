Хакеры похитили данные более 130 тысяч военных ВМС США

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Хакеры получили доступ к информации о 134 386 действующих и вышедших в отставку военнослужащих ВМС США.

Как передает Report, об этом пишет Navy Times.

По данным издания, 27 октября компания Hewlett Packard (HP) сообщила ВМС США о том, что ноутбук одного из военнослужащих был взломан, в результате чего хакеры получили данные об именах и номерах социального страхования моряков.

«Военно-морской флот воспринял этот инцидент крайне серьезно — для наших моряков это вопрос доверия»,— сказал вице-адмирал Роберт Берк. По его словам, расследование взлома находится на ранней стадии, и личности хакеров установить пока не удалось.