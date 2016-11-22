Хакеры атаковали банкоматы в России и странах СНГ

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Международная преступная группа совершила ряд удаленных кибератак на банкоматы более 10 стран, включая Россию, государства СНГ и Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на международную компанию по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств Group-IB.

По ее сведениям, атакам помимо России подверглись банки Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Молдавии, Румынии, Великобритании, Нидерландов и Испании. Информации о пострадавших банках и суммах потерь не приводится.

Суть атак заключается в том, что при помощи специального программного обеспечения преступники заставляют банкоматы выдавать наличные. Отмечается, что подобные атаки проводились и ранее, однако масштаб их был намного меньше.

Глава отдела расследований Group-IB Дмитрий Волков считает, что мошенничество в этой сфере будет набирать обороты. "Ожидается, что атаки на банкоматы станут одной из ключевых угроз для банков: они позволяют киберпреступникам совершать нападения из любой точки мира и атаковать всю сеть банкоматов, не попадая в зону внимания служб безопасности", - сказал Волков.