Гуттериш: Война в Иране рискует полностью выйти из-под контроля
- 19 марта, 2026
- 18:16
США и Израилю пора положить конец войне, которая рискует выйти полностью из-под контроля, а Ирану прекратить удары по соседним странам.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в Брюсселе в контексте обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.
Данный конфликт может еще больше расшириться, при этом причиняя огромные страдания гражданскому населению, а ее последствия для мировой экономики действительно драматичны, особенно для стран третьего мира, отметил генсек ООН.
Он также обратился с требованием к Ирану прекратить атаки на соседние государства, которые никогда не были сторонами конфликта.
"Совет Безопасности ООН осудил эти нападения и потребовал их прекращения, равно как и открытия Ормузского пролива. Его длительное закрытие причиняет огромные страдания многим народам по всему миру, не имеющим никакого отношения к этому конфликту", - заявил Гуттериш.
По его словам, настало время, чтобы сила закона возобладала над законом силы, а дипломатия - над войной.
"Европейский союз является основополагающей опорой для ООН и для многостороннего сотрудничества", - отметил он.