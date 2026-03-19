    Гуттериш: Война в Иране рискует полностью выйти из-под контроля

    • 19 марта, 2026
    • 18:16
    Гуттериш: Война в Иране рискует полностью выйти из-под контроля

    США и Израилю пора положить конец войне, которая рискует выйти полностью из-под контроля, а Ирану прекратить удары по соседним странам.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в Брюсселе в контексте обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

    Данный конфликт может еще больше расшириться, при этом причиняя огромные страдания гражданскому населению, а ее последствия для мировой экономики действительно драматичны, особенно для стран третьего мира, отметил генсек ООН.

    Он также обратился с требованием к Ирану прекратить атаки на соседние государства, которые никогда не были сторонами конфликта.

    "Совет Безопасности ООН осудил эти нападения и потребовал их прекращения, равно как и открытия Ормузского пролива. Его длительное закрытие причиняет огромные страдания многим народам по всему миру, не имеющим никакого отношения к этому конфликту", - заявил Гуттериш.

    По его словам, настало время, чтобы сила закона возобладала над законом силы, а дипломатия - над войной.

    "Европейский союз является основополагающей опорой для ООН и для многостороннего сотрудничества", - отметил он.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Quterreş: İrandakı müharibə nəzarətdən çıxa bilər
