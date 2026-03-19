Quterreş: İrandakı müharibə nəzarətdən çıxa bilər
- 19 mart, 2026
- 18:32
ABŞ və İsrailin tamamilə nəzarətdən çıxmaq riski olan müharibəyə son qoymasının, İranın isə qonşu ölkələrə zərbələri dayandırmasının vaxtı çatıb.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Brüsseldə Yaxın Şərqdəki vəziyyətin müzakirəsi zamanı bildirib.
"Bu münaqişə daha da genişlənə bilər, nəticədə mülki əhali böyük ziyan görər və savaşın dünya iqtisadiyyatı üçün nəticələri, xüsusilə üçüncü ölkələr üçün çox ağır olar," - BMT-nin Baş katibi qeyd edib.
O, həmçinin İrana müraciət edərək heç vaxt münaqişə tərəfi olmayan qonşu dövlətlərə hücumları dayandırmağı tələb edib.
"BMT Təhlükəsizlik Şurası bu hücumları pisləyib və onların dayandırılmasını, eləcə də Hörmüz boğazının açılmasını tələb edib. Onun uzun müddət bağlı qalması bütün dünyada bu münaqişəyə heç bir aidiyyəti olmayan xalqlara böyük problemlər yaradır", - Quterreş vurğulayıb.
"Avropa İttifaqı BMT və çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün əsas dayaqdır", - o qeyd edib.