    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.03.2026)

    Maliyyə
    • 28 mart, 2026
    • 09:07
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    112,57

    5,33

    51,72

    Neft WTI (dollar/barel)

    99,64

    5,99

    42,22

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 524,30

    62,30

    183,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    45 166,64

    -793,47

    -2 896,65

    S&P 500

    6 368,85

    -108,31

    -476,65

    Nasdaq

    20 948,36

    -459,72

    -2 293,63

    Nikkei

    53 373,07

    -98,78

    3 033,59

    Dax

    22 300,75

    -312,22

    -2 189,66

    FTSE 100

    9 967,35

    -4,82

    35,97

    CAC 40 INDEX

    7 701,95

    -67,36

    -447,55

    Shanghai Composite

    3 915,32

    16,20

    -53,52

    Bist 100

    12 698,19

    -28,87

    1 436,67

    RTS

    1 082,99

    0,27

    -31,14

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1509

    -0,0031

    -0,0236

    USD/GBP

    1,3259

    -0,0082

    -0,0214

    JPY/USD

    160,3100

    0,7500

    3,8600

    RUB/USD

    81,4995

    0,0317

    2,7495

    TRY/USD

    44,4534

    -0,0050

    1,4972

    CNY/USD

    6,9113

    -0,0023

    -0,0777
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2026)

