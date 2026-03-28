Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2026)
Финансы
- 28 марта, 2026
- 09:15
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
112,57
|
5,33
|
51,72
|
WTI (долл/барр)
|
99,64
|
5,99
|
42,22
|
Золото (долл/унция)
|
4 524,30
|
62,30
|
183,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 166,64
|
-793,47
|
-2 896,65
|
S&P 500
|
6 368,85
|
-108,31
|
-476,65
|
Nasdaq
|
20 948,36
|
-459,72
|
-2 293,63
|
Nikkei
|
53 373,07
|
-98,78
|
3 033,59
|
Dax
|
22 300,75
|
-312,22
|
-2 189,66
|
FTSE 100
|
9 967,35
|
-4,82
|
35,97
|
CAC 40 INDEX
|
7 701,95
|
-67,36
|
-447,55
|
ShanghaiComposite
|
3 915,32
|
16,20
|
-53,52
|
BIST 100
|
12 698,19
|
-28,87
|
1 436,67
|
RTS
|
1 082,99
|
0,27
|
-31,14
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1509
|
-0,0031
|
-0,0236
|
GBP/USD
|
1,3259
|
-0,0082
|
-0,0214
|
USD/JPY
|
160,3100
|
0,7500
|
3,8600
|
USD/RUB
|
81,4995
|
0,0317
|
2,7495
|
USD/TRY
|
44,4534
|
-0,0050
|
1,4972
|
USD/CNY
|
6,9113
|
-0,0023
|
-0,0777
