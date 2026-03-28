Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2026)

    Финансы
    • 28 марта, 2026
    • 09:15
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    112,57

    5,33

    51,72

    WTI (долл/барр)

    99,64

    5,99

    42,22

    Золото (долл/унция)

    4 524,30

    62,30

    183,20

    Индексы

    Dow-Jones

    45 166,64

    -793,47

    -2 896,65

    S&P 500

    6 368,85

    -108,31

    -476,65

    Nasdaq

    20 948,36

    -459,72

    -2 293,63

    Nikkei

    53 373,07

    -98,78

    3 033,59

    Dax

    22 300,75

    -312,22

    -2 189,66

    FTSE 100

    9 967,35

    -4,82

    35,97

    CAC 40 INDEX

    7 701,95

    -67,36

    -447,55

    ShanghaiComposite

    3 915,32

    16,20

    -53,52

    BIST 100

    12 698,19

    -28,87

    1 436,67

    RTS

    1 082,99

    0,27

    -31,14

    Валюта

    USD/EUR

    1,1509

    -0,0031

    -0,0236

    GBP/USD

    1,3259

    -0,0082

    -0,0214

    USD/JPY

    160,3100

    0,7500

    3,8600

    USD/RUB

    81,4995

    0,0317

    2,7495

    USD/TRY

    44,4534

    -0,0050

    1,4972

    USD/CNY

    6,9113

    -0,0023

    -0,0777
    Валютные рынки Фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.03.2026)
    Последние новости

