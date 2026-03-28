ABŞ-də qatarla yük maşını toqquşub, ölənlər var
- 28 mart, 2026
- 08:55
ABŞ-nin Missisipi ştatında qatarla yük maşınının toqquşması nəticəsində beş nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, ölənlərin hamısı yük maşınının içində olanlardır. Sağ qalan yeganə sərnişin xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisə zamanı qatarda olanlar arasında xəsarət alan yoxdur. Qəzanın təfərrüatları açıqlanmır.
08:55
ABŞ-də qatarla yük maşını toqquşub, ölənlər varDigər ölkələr
FHN: Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən onlarla insan təxliyə edilib - YENİLƏNİBHadisə
