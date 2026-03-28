В США при столкновении поезда с грузовиком погибли пять человек
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 08:40
Пять человек погибли в результате столкновения поезда с грузовиком в штате Миссисипи (США - ред.).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
По их данным, все погибшие находились в грузовике. Единственная выжившая пассажирка была госпитализирована.
Среди находившихся в поезде пострадавших нет. Другие детали инцидента пока не обнародованы.
