В США при столкновении поезда с грузовиком погибли пять человек

Пять человек погибли в результате столкновения поезда с грузовиком в штате Миссисипи (США - ред.).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По их данным, все погибшие находились в грузовике. Единственная выжившая пассажирка была госпитализирована.

Среди находившихся в поезде пострадавших нет. Другие детали инцидента пока не обнародованы.