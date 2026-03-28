    Vens UNO sənədlərini nəzərdən keçirmək niyyətindədir

    Vens UNO sənədlərini nəzərdən keçirmək niyyətindədir

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Jey Di Vens ABŞ administrasiyasının uçan naməlum obyektlər (UNO) və yerdənkənar həyat formaları ilə bağlı sənədlərini nəzərdən keçirmək planlarını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı jurnalist Benni Consona müsahibəsində verib.

    "Vitse-prezident vəzifəsində hələ üç ilim qalıb və UNO sənədlərinin mahiyyətini anlayacağam", - o qeyd edib.

    Vens artıq bəzi materialları nəzərdən keçirdiyini, lakin bunun qəti fikir formalaşdırmaq üçün kifayət olmadığını bildirib.

    Jey Di Vens həmçinin əlavə edib ki, onun fikrincə, yadplanetlilər "cinlərdir".

    Вэнс заявил о намерении разобраться с документами об НЛО

    ABŞ-də qatarla yük maşını toqquşub, ölənlər var

    Vens UNO sənədlərini nəzərdən keçirmək niyyətindədir

    KİV: ABŞ NATO ölkələri qarşısında müdafiə xərcləri ilə bağlı öhdəliklərinə yenidən baxa bilər

    KİV: İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri hava hücumlarına məruz qalıb

    FHN: Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən onlarla insan təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    ABŞ ilk dəfə Səudiyyə Ərəbistanına F-35 qırıcı təyyarələri satacaq

    "Bavariya"nın 18 yaşlı oyunçusu Karl Almaniya millisində debüt edib

    Tramp: İranda zərbə endirməli olduğumuz 3 500-dən çox hədəf qalıb

    AEBA: İranın Xondab zavoduna hücumdan sonra radiasiya yayılma riski yoxdur

