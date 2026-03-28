Вэнс заявил о намерении разобраться с документами об НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что планирует изучить документы американской администрации о НЛО и внеземных формах жизни.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью журналисту Бенни Джонсону.

"У меня все еще есть три года на посту вице-президента, и я доберусь до сути в вопросе документов об НЛО", - отметил он.

По словам Вэнса, он уже ознакомился с частью материалов, однако этого недостаточно для формирования окончательного мнения.

Он также добавил, что, по его мнению, инопланетяне "являются демонами".