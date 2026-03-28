    Вэнс заявил о намерении разобраться с документами об НЛО

    28 марта, 2026
    • 07:22
    Вэнс заявил о намерении разобраться с документами об НЛО

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что планирует изучить документы американской администрации о НЛО и внеземных формах жизни.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью журналисту Бенни Джонсону.

    "У меня все еще есть три года на посту вице-президента, и я доберусь до сути в вопросе документов об НЛО", - отметил он.

    По словам Вэнса, он уже ознакомился с частью материалов, однако этого недостаточно для формирования окончательного мнения.

    Он также добавил, что, по его мнению, инопланетяне "являются демонами".

    Джей Ди Вэнс Политика США
    07:22

    Вэнс заявил о намерении разобраться с документами об НЛО

    Другие страны
    06:46

    СМИ: США могут пересмотреть обязательства перед странами НАТО из-за расходов на оборону

    Другие страны
    06:14

    СМИ: Объекты ВМС Ирана в Тегеране подверглись авиаударам

    В регионе
    05:57

    США впервые поставят Саудовской Аравии истребители F-35

    Другие страны
    05:25

    Трамп назвал ошибкой отсутствие НАТО в операции против Ирана

    Другие страны
    04:49
    Фото

    В Стамбуле обсудили углубление сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере медиа

    Медиа
    04:16

    18-летний игрок "Баварии" Карл дебютировал за сборную Германии

    Футбол
    03:58
    Фото

    Всемирный банк готов поддержать проекты в газовом секторе Сербии

    Другие страны
    03:35

    Дональд Трамп заявил, что США осталось поразить более 3,5 тыс. целей в Иране

    Другие страны
    Лента новостей