İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri hava hücumlarına məruz qalıb

    Region
    28 mart, 2026
    • 08:26
    KİV: İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri hava hücumlarına məruz qalıb

    İranın Tehrandakı Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bir neçə müəssisəsi hava hücumlarına məruz qalıb.

    Bu barədə "Report" "Al Hadath" telekanalına istinadən xəbər verir.

    Telekanalın məlumatına görə, İranın Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri kütləvi bombardmanların hədəfi olub.

    Həmçinin eyni vaxtda Kərəcin şimal ətrafında azı beş güclü partlayışın baş verdiyi bildirilir.

    Zərər və ya itki barədə heç bir məlumat verilmir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    СМИ: Объекты ВМС Ирана в Тегеране подверглись авиаударам

