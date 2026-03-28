СМИ: Объекты ВМС Ирана в Тегеране подверглись авиаударам

Несколько предприятий военно-морских сил Ирана в Тегеране подверглись ударам с воздуха.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, объекты ВМС Министерства обороны Ирана стали целью массированных бомбардировок.

Также сообщается, что не менее пяти мощных взрывов почти одновременно прогремели в северном пригороде столицы - Кередже.

Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не приводится.