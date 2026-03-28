    KİV: ABŞ NATO ölkələri qarşısında müdafiə xərcləri ilə bağlı öhdəliklərinə yenidən baxa bilər

    KİV: ABŞ NATO ölkələri qarşısında müdafiə xərcləri ilə bağlı öhdəliklərinə yenidən baxa bilər

    Tramp administrasiyası müdafiə xərclərini ÜDM-in 5 %-nə qədər artırmayan NATO ölkələrini müdafiə etmək öhdəliklərindən imtina etməyi düşünür.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniyanın "The Daily Telegraph" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Vaşinqton bu ölkələrə kollektiv müdafiə haqqında 5-ci maddəni tətbiq etmək, onların alyansın qərarlarının qəbul olunmasında iştirakını məhdudlaşdırmaq və birgə təlimlərə buraxmaya bilər.

    Bundan əlavə, Amerika qoşunlarının Almaniyadan çıxarılması variantı nəzərdən keçirilir.

    Qeyd olunur ki, bu tədbirlərin müzakirələri müttəfiqlərin Hörmüz boğazında gəmiçiliyin qarşısını almaq üçün hərbi gəmilər göndərməkdən imtina etməsindən sonra başlayıb.

    "Əgər özünüz ödəmirsinizsə, gələcək xərclərlə bağlı imkanlara səs verə bilməməlisiniz", - mənbə nəşrə bildirib.

    Bununla yanaşı vurğulanır ki, təkliflər hələ Brüsseldəki NATO qərargahında rəsmi olaraq təqdim edilməyib.

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Donald Tramp
    СМИ: США могут пересмотреть обязательства перед странами НАТО из-за расходов на оборону

