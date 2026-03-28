    СМИ: США могут пересмотреть обязательства перед странами НАТО из-за расходов на оборону

    • 28 марта, 2026
    • 06:46
    СМИ: США могут пересмотреть обязательства перед странами НАТО из-за расходов на оборону

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказаться от обязательств по защите стран НАТО, которые не увеличат оборонные расходы до 5% ВВП.

    Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

    По данным издания, Вашингтон может лишить такие страны возможности задействовать статью 5 о коллективной обороне, ограничить их участие в принятии решений в альянсе, а также не допускать к совместным учениям.

    Кроме того, рассматривается вариант вывода американских войск из Германии.

    Отмечается, что обсуждение этих мер началось после отказа союзников направить военные корабли для разблокировки судоходства в Ормузском проливе.

    "Вы не должны иметь возможность голосовать по вопросу будущих трат, если сами не платите", - заявил источник издания.

    При этом подчеркивается, что предложения пока не были официально представлены в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Дональд Трамп Североатлантический альянс (НАТО) расходы на оборону
    06:46

    СМИ: США могут пересмотреть обязательства перед странами НАТО из-за расходов на оборону

