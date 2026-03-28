СМИ: США могут пересмотреть обязательства перед странами НАТО из-за расходов на оборону

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказаться от обязательств по защите стран НАТО, которые не увеличат оборонные расходы до 5% ВВП.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон может лишить такие страны возможности задействовать статью 5 о коллективной обороне, ограничить их участие в принятии решений в альянсе, а также не допускать к совместным учениям.

Кроме того, рассматривается вариант вывода американских войск из Германии.

Отмечается, что обсуждение этих мер началось после отказа союзников направить военные корабли для разблокировки судоходства в Ормузском проливе.

"Вы не должны иметь возможность голосовать по вопросу будущих трат, если сами не платите", - заявил источник издания.

При этом подчеркивается, что предложения пока не были официально представлены в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.