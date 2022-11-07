Гутерриш заявил, что планета движется в "климатический ад"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что планета движется в "климатический ад" и изменения климата могут стать необратимыми.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что планета движется в "климатический ад" и изменения климата могут стать необратимыми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил, выступая в понедельник на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе.

"Выбросы парниковых газов продолжают расти, глобальная температура растет, - сказал Гутерриш. - Наша планета быстро приближается к переломным моментам, которые сделают климатический хаос необратимым. Мы на дороге в климатический ад, причем держим ногу на педали газа".

Генсек ООН назвал изменение климата определяющей проблемой и главным вызовом всего века. "Неприемлемо, вопиюще и саморазрушительно отодвигать это на второй план. Действительно, многие сегодняшние конфликты связаны с растущим климатическим хаосом", - отметил он.

"Нынешние кризисы, требующие срочного решения, не могут служить оправданием отступничества", - сказал генсек всемирной организации