Два пассажирских самолета РФ пролетели над Финляндией, несмотря на санкции

Два российских пассажирских самолета, избегая грозы в среду, пролетели над Финляндией, несмотря на санкции Евросоюза.

Два российских пассажирских самолета, избегая грозы в среду, пролетели над Финляндией, несмотря на санкции Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По данным газеты, речь идет о рейсах авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот", следовавших из Москвы в Калининград.

"Я могу подтвердить, что это произошло. Самолеты какое-то время летели в воздушном пространстве Финляндии, потому что им приходилось избегать грозовых облаков", - сообщила изданию представитель компании по управлению в том числе воздушным движением Fintraffic Леена Хухтамаа.

Издание напоминает, что из-за санкций Евросоюза российским самолетам запрещено использовать воздушное пространство Финляндии и ЕС, однако могут быть исключения при ЧС.