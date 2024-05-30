О нас

Два пассажирских самолета РФ пролетели над Финляндией, несмотря на санкции

Два пассажирских самолета РФ пролетели над Финляндией, несмотря на санкции Два российских пассажирских самолета, избегая грозы в среду, пролетели над Финляндией, несмотря на санкции Евросоюза.
Другие страны
30 мая 2024 г. 13:54
Два пассажирских самолета РФ пролетели над Финляндией, несмотря на санкции

Два российских пассажирских самолета, избегая грозы в среду, пролетели над Финляндией, несмотря на санкции Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По данным газеты, речь идет о рейсах авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот", следовавших из Москвы в Калининград.

"Я могу подтвердить, что это произошло. Самолеты какое-то время летели в воздушном пространстве Финляндии, потому что им приходилось избегать грозовых облаков", - сообщила изданию представитель компании по управлению в том числе воздушным движением Fintraffic Леена Хухтамаа.

Издание напоминает, что из-за санкций Евросоюза российским самолетам запрещено использовать воздушное пространство Финляндии и ЕС, однако могут быть исключения при ЧС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
24 мая 2024 г. 08:58
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi