В Монголии создали штаб по чрезвычайным ситуациям из-за угрозы летних наводнений

Штаб по чрезвычайным ситуациям создали в Монголии, где возникла угроза наводнений из-за того, что этим летом прогнозируется больше осадков, чем в среднем за многие годы.

Штаб по чрезвычайным ситуациям создали в Монголии, где возникла угроза наводнений из-за того, что этим летом прогнозируется больше осадков, чем в среднем за многие годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в главном управлении по чрезвычайным ситуациям.

"При нашем ведомстве создали штаб по ЧС, поскольку метеорологи прогнозируют, что летом дождей выпадет больше, чем в среднем за многие годы. Особенно в первой и третьей декаде июня 2024 года будет прохладнее и дождливее, чем в прошедшие несколько лет", - сообщили в пресс-службе главного спасательного ведомства.

По его информации, в последние годы из-за изменения климата в Монголии участились внезапные ливни с градом и порывистым ветром. Из-за них в июле 2023 года подтопило некоторые автомагистрали и мосты в Улан-Баторе и его пригороде. Без электричества остались около 20 тыс. горожан.