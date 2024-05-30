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В Монголии создали штаб по чрезвычайным ситуациям из-за угрозы летних наводнений

В Монголии создали штаб по чрезвычайным ситуациям из-за угрозы летних наводнений Штаб по чрезвычайным ситуациям создали в Монголии, где возникла угроза наводнений из-за того, что этим летом прогнозируется больше осадков, чем в среднем за многие годы.
Другие страны
30 мая 2024 г. 16:43
В Монголии создали штаб по чрезвычайным ситуациям из-за угрозы летних наводнений

Штаб по чрезвычайным ситуациям создали в Монголии, где возникла угроза наводнений из-за того, что этим летом прогнозируется больше осадков, чем в среднем за многие годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в главном управлении по чрезвычайным ситуациям.

"При нашем ведомстве создали штаб по ЧС, поскольку метеорологи прогнозируют, что летом дождей выпадет больше, чем в среднем за многие годы. Особенно в первой и третьей декаде июня 2024 года будет прохладнее и дождливее, чем в прошедшие несколько лет", - сообщили в пресс-службе главного спасательного ведомства.

По его информации, в последние годы из-за изменения климата в Монголии участились внезапные ливни с градом и порывистым ветром. Из-за них в июле 2023 года подтопило некоторые автомагистрали и мосты в Улан-Баторе и его пригороде. Без электричества остались около 20 тыс. горожан.

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