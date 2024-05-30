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Президент Эстонии подписал закон о передаче замороженных российских активов Украине

Президент Эстонии подписал закон о передаче замороженных российских активов Украине Президент Эстонии Алар Карис в четверг утвердил закон, позволяющий использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации причиненного Украине ущерба.
Другие страны
30 мая 2024 г. 15:19
Президент Эстонии подписал закон о передаче замороженных российских активов Украине

Президент Эстонии Алар Карис в четверг утвердил закон, позволяющий использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации причиненного Украине ущерба.

Об этом Report передает со ссылкой на эстонское агентство ERR.

Закон был принят парламентом Эстонии в середине мая.

По словам Кариса, может быть конфисковано только имущество юридических и физических лиц, чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена ​​и доказана.

"Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", - сказал Алар Карис

Он добавил, что передача имущества касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны.

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