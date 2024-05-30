Президент Эстонии подписал закон о передаче замороженных российских активов Украине

Президент Эстонии Алар Карис в четверг утвердил закон, позволяющий использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации причиненного Украине ущерба.
Об этом Report передает со ссылкой на эстонское агентство ERR.
Закон был принят парламентом Эстонии в середине мая.
По словам Кариса, может быть конфисковано только имущество юридических и физических лиц, чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и доказана.
"Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", - сказал Алар Карис
Он добавил, что передача имущества касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны.