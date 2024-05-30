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Более 60% французов хотят вернуть границы внутри "шенгена" для борьбы с миграцией

Более 60% французов хотят вернуть границы внутри "шенгена" для борьбы с миграцией Две трети французов выступают за восстановление границ государств шенгенской зоны для тех, кто проживает за пределами Европы, в качестве меры по борьбе с незаконной миграцией.
Другие страны
30 мая 2024 г. 14:34
Более 60% французов хотят вернуть границы внутри шенгена для борьбы с миграцией

Две трети французов выступают за восстановление границ государств шенгенской зоны для тех, кто проживает за пределами Европы, в качестве меры по борьбе с незаконной миграцией.

Как передает Report, об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

По информации издания, на фоне приближающихся выборов в Европарламент вопрос миграционной политики становится все более актуальным. Так, согласно результатам опроса, 66% французов высказали мнение о том, что необходимо вернуть контроль на границах внутри шенгенской зоны для тех, кто приезжает из стран, не входящих в ЕС, 33% опрошенных выступили против этой инициативы.

При этом сильнее всех поддерживают идею граждане в возрасте от 50 до 64 лет (74%), тогда как наименее заинтересованы в принятии подобного решения молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (59%).

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Версия на английском языке Most people in France want borders within Shenghen to be restored to fight migration

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