Более 60% французов хотят вернуть границы внутри "шенгена" для борьбы с миграцией

Две трети французов выступают за восстановление границ государств шенгенской зоны для тех, кто проживает за пределами Европы, в качестве меры по борьбе с незаконной миграцией.

Две трети французов выступают за восстановление границ государств шенгенской зоны для тех, кто проживает за пределами Европы, в качестве меры по борьбе с незаконной миграцией.

Как передает Report, об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

По информации издания, на фоне приближающихся выборов в Европарламент вопрос миграционной политики становится все более актуальным. Так, согласно результатам опроса, 66% французов высказали мнение о том, что необходимо вернуть контроль на границах внутри шенгенской зоны для тех, кто приезжает из стран, не входящих в ЕС, 33% опрошенных выступили против этой инициативы.

При этом сильнее всех поддерживают идею граждане в возрасте от 50 до 64 лет (74%), тогда как наименее заинтересованы в принятии подобного решения молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (59%).