Евросоюз утвердил запретительные пошлины на российское зерно

Совет Евросоюза утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Беларуси зерно.

Совет Евросоюза утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Беларуси зерно.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети "X".

В зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до 50% цены на пшеницу на рынках ЕС.

Решение вступит в силу 1 июля. Домбровскис уточнил, что заградительные тарифы на зерно из РФ и Беларуси не коснутся транзита через порты ЕС в третьи страны.

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