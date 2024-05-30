СМИ: Доставка гуманитарной помощи в Газу через пирс возобновится на следующей неделе

Гуманитарная помощь будет вновь доставляться в сектор Газа с середины следующей недели через временный пирс, который построили США.

Гуманитарная помощь будет вновь доставляться в сектор Газа с середины следующей недели через временный пирс, который построили США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Поток гуманитарных грузов, поставляемых морем для Газы, не прекращается, но, по словам источника агентства, они будут находиться на судах до тех пор, пока не будет отремонтирована платформа.

Ранее представитель американского оборонного ведомства Сабрина Сингх заявила, что пирс получил повреждения, в связи с чем будет отбуксирован в Ашдод, где Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) проведет его ремонт. Причиной повреждения стали неблагоприятные погодные условия, уточнила Сингх. По ее словам, ремонтные работы займут около недели.